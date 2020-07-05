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11:27

Адвокат: Историк Соколов избивал свою сожительницу Ещенко

фото ЗакС политика Адвокат: Историк Соколов избивал свою сожительницу Ещенко

Защитница семьи убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Александра Бакшеева заявила, что историк Олег Соколов, которого подозревают в совершении преступления, ещё до их финальной ссоры неоднократно поднимал на неё руку, делится Znak.com.

Девушка подозревала, что Соколов изменяет ей с бывшей супругой, это, вероятнее всего, и побуждало его бить её, пояснила Бакшеева, уточнив, что данная информация стала известна ей после личного адвокатского расследования.

На одном из последних заседаний Соколов требовал, чтобы ему разрешили огласить переписку с Ещенко: "В них [записях] видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей". 

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

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