Племянник Путина возглавит партию "Народ против коррупции"

Двоюродный племянник президента, экс-сотрудник ФСБ и бизнесмен Роман Путин станет во главе партии "Народ против коррупции": соответствующее решение было принято на съезде политорганизации, прошедшем 5 июля.

В партийцы Путина приняли ещё 20 июня.

"Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", - указывается в заявлении "Народа против коррупции".

Не так давно "Коммерсант" извещал, что Путин намерен учредить свою партию на базе движения "Люди дела".

На вопрос, поддерживает ли предприниматель "обнуление" президентских сроков своего дяди, он ответил так: "Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?".