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13:00

"Это дело против каждого": Петербургские писатели и историки поддержали Светлану Прокопьеву

фото ЗакС политика "Это дело против каждого": Петербургские писатели и историки поддержали Светлану Прокопьеву

Члены петербургского "ПЕН-клуба" выступили в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, заподозренной в оправдании терроризма из-за высказанной позиции по поводу теракта в Архангельске.

"Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдет — судебная система в России будет окончательно дискредитирована", - уверены авторы обращения.

Как отметили члены клуба, центральное доказательство вины журналистки - некая экспертиза, проведенная специалистами Хакасского государственного университета, и именно она вызывает наибольшие подозрения.

"Сфальсифицированное дело против Светланы Прокопьевой - это дело против всех нас, это дело против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны", - говорится в опубликованном документе.

Под заявлением подписались свыше 30 членов сообщества.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, устроившего взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. При этом независимая лингвистическая экспертиза показала, что в ее колонке нет признаков инкриминируемого ей нарушения.

6 июля будет оглашен приговор. Гособвинение  запросило для нее шесть лет колонии.

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4 июля, 16:18 СК обжаловал отмену постановления о возбуждении дела против следователя центрального аппарата

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