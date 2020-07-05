В Петербурге открыли мемориал в память о погибших в Баренцевом море подводниках

На петербургском Серафимовском кладбище прошла церемония открытия мемориала в память о подводниках, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море в июле 2019 года, извещает пресс-служба Смольного.

Мероприятие посетили градоначальник Северной столицы Александр Беглов и заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

"Они героически боролись с огнем. Ценой собственной жизни спасли своих товарищей, спасли аппарат, не допустили еще большей катастрофы", - высказался глава Петербурга.

14 моряков-подводников погибли при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны. Большинство подводников отравились парами горения. Причиной возгорания стала возникшая в аккумуляторном отсеке неисправность.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Остальным Владимир Путин присвоил это звание посмертно.

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