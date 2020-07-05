"Работы ещё много": Беглов осмотрел новую школу и побывал на стройке в Приморском районе

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал с рабочим визитом в Приморском районе, где осмотрел новую школу №573 и изучил ход строительства поликлиники на Вербной улице.

Учебное заведение откроет свои двери уже 1 сентября текущего года. Объект, отметили в Смольном, сдали раньше срока. Отмечается, что школа способна принять 1100 учащихся.

"Еще совсем недавно здесь [в Приморском районе] ощущалась острая нехватка социальных объектов. Но город постепенно решает эту проблему", - поделился впечатлениями Беглов.

После губернатор приехал на стройплощадку будущей поликлиники. С момента начала работ - 2014 год - объект трижды менял генподрядчиков. Медицинское заведение готово на 69%.

"Работы ещё много, но строительство должно быть завершено к концу этого года", - наказал Беглов.

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