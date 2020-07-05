"Мина замедленного действия": Путин - о старой версии Конституции

Российский глава Владимир Путин поделился своим впечатлением от прочтения старой версии Конституции, заявив в частности, что советский вариант Основного закона страны содержал в себе "мину замедленного действия".

Главное, на что обратил внимание президент, это изложенная Владимиром Лениным позиция о праве выхода советских республик из Союза.

"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - поделился в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" глава государства, уточнив, что в текущей России следует подобных вещей избегать.

В то же время "обновить" нынешнюю версию Конституции, было правильным решением, уверен Путин.

"Они [поправки] будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - подытожил президент.

Напомним, 3 июля ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию, проходившего с 25 июня по 1 июля."За" - высказались 77,92% избирателей.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди более чем 200 предложенных корректив есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам. Заметно выделяется одна, позволяющая обнулить президентские сроки Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.