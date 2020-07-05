Минюст имеет претензии к партии "Народ против коррупции", главой которой должен стать племянник Путина

В 2018 году в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в функционировании партии "Народ против коррупции", "начальником" которой, как ожидается, в ближайшее время должен стать двоюродный племянник главы государства Роман Путин. На претензии ведомства обратило внимание "МБХ медиа", изучив базу данных "СПАРК-Интерфакс".

Минюст выявил, что политячейка игнорирует некоторые положения собственного устава, в котором, в частности, обнаружено несоответствие дейстсвующему законодательству. Кроме того, как минимум в 12 регионах России существующие отделения не осуществляли должную деятельность.

Также надзорное ведомство обнаружило, что партийные деньги находятся не на счетах в российском банке, а информация о выдвинутых кандидатах в депутаты или на другие выборные должности отображены не в полном объеме. Помимо прочего, были обнаружены партийцы, не проживающие на территориях, в отделениях которых зарегистрированы.

Имеются и иные замечания Минюста к партии и лицам, в ней состоящим. При этом не указывается, были ли соответствующие замечания устранены.

О том, что Роман Путин может стать лидером "Народа против коррупции" стало известно накануне: решение приняли на съезде политорганизации.