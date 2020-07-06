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9:21

Британия огласит санкционный список, куда за нарушение прав человека попали россияне

фото ЗакС политика Британия огласит санкционный список, куда за нарушение прав человека попали россияне

Руководитель британского МИД Доминик Рааб намерен сегодня, 6 июля, озвучить имена и фамилии граждан из России и Саудовской Аравии, попавших под санкции за нарушение прав и свобод человека, уведомляет Financial Times.

Министерство не стало сразу раскрывать личности всех, кто попадет под ограничения, их фамилии будут названы на пленарном заседании парламента. По информации издания, в список попадут несколько десятков человек, в том числе, причастных к смерти Сергея Магнитского со стороны РФ, а также к убийству Джамаля Хашкаджи в 2018 году (со стороны Аравии).

Отмечается, что санкции обретут законную силу незамедлительно. Активы всех названных граждан будут заморожены и им закроют въезд в страну.

Великобритания впервые самостоятельно вводит ограничения после выхода из ЕС в рамках Brexit.

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