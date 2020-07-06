Британия огласит санкционный список, куда за нарушение прав человека попали россияне

Руководитель британского МИД Доминик Рааб намерен сегодня, 6 июля, озвучить имена и фамилии граждан из России и Саудовской Аравии, попавших под санкции за нарушение прав и свобод человека, уведомляет Financial Times.

Министерство не стало сразу раскрывать личности всех, кто попадет под ограничения, их фамилии будут названы на пленарном заседании парламента. По информации издания, в список попадут несколько десятков человек, в том числе, причастных к смерти Сергея Магнитского со стороны РФ, а также к убийству Джамаля Хашкаджи в 2018 году (со стороны Аравии).

Отмечается, что санкции обретут законную силу незамедлительно. Активы всех названных граждан будут заморожены и им закроют въезд в страну.

Великобритания впервые самостоятельно вводит ограничения после выхода из ЕС в рамках Brexit.