Друга "Омбудсмена полиции" заподозрили в получении взятки: у него прошел обыск

Старший инспектор ГИБДД Павел Гладченко стал фигурантом дела по статье о получении взятки должностным лицом (ст. 290 УК), уведомил "МБХ медиа" адвокат создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Михаил Мушаилов.

Гладченко является близким товарищем Воронцова.

"В ходе обыска сотрудниками ОСБ УВД по ЮАО был задержан Гладченко по подозрению в получении взятки. Его увезли в Кузьминский следственный отдел. Там его вынуждают дать показания на Володю по делу, которое возбуждено в отношении Воронцова, по вымогательству, в обмен на то, что они его не будут привлекать к ответственности в связи со взяткой", - поделился Мушаилов.

В отдел поехал адвокат задержанного Евгения Цветаева.

Напомним, Воронцов является фигурантом четырех уголовных дел, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. По версии правоохранителей, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков, а также вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания.

Сейчас Воронцов находится в СИЗО.