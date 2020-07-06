Александр Бельский может стать новым вице-губернатором Петербурга

Смольный внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора Петербурга, ответственного за молодежную политику, уведомил у себя в Facebook депутат Максим Резник.

На сегодняшний день Бельский руководит комитетом территориального развития.

В 2014 году чиновник получил должность главы муниципального совета города Сестрорецка, параллельно став зампредом Совета муниципальных образований Петербурга.

Кресло руководителя городского комитета территориального развития Бельский получил в 2019 году.

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