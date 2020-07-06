Гудков: Раньше Путин тянул элиту за счет рейтинга, а теперь тянут его

Политик Дмитрий Гудков, оценивая новую российскую реальность после вступления в силу поправок в Конституцию, отметил для себя новый статус президента. Изменился он по той причине, считает Гудков, что понадобилось слишком большое количество фальсификаций, чтобы достичь "триумфального" результата на голосовании, которое инициировал Владимир Путин.

"Он из одного качества в другое перешел для элит, особенно региональных элит. Если раньше он был таким электоральным локомотивом, тянул на своем рейтинге партии, губернаторов, депутатов, то сейчас его тянули и вытягивали из состояния, когда он сам не может, собственно, избраться, неизбираемым стал. И все прекрасно знают реальные результаты - кто за кого вбросил", - рассудил он на YouTube-канале "Форум свободной России".

Призывавший голосовать против переписывания основного закона политик абсолютно уверен, что никто из россиян не способен поверить в цифру почти 78%. В частности, он ссылается на собственные социологические исследования. Таким образом, подытожил Гудков, президент превратился в своего рода "чемодан без ручки": "бросить жалко, а тащить дальше уже тяжело".