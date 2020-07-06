Суд в Пскове назначил Светлане Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей

Псковский областной суд вынес приговор по резонансному делу местной журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируется публичное оправдание терроризма. Признав ее виновной, ей назначили штраф в полмиллиона рублей, о чем сообщила "Новая газета". Государству также отойдут смартфон и ноутбук женщины. При этом диктофон, изъятый при обыске, ей оставят.

Прокопьеву преследуют с февраля 2019 года за зачитывание в радиоэфире колонки, в которой ведется рассуждение о мотивах, побудивших в октябре предыдущего года подростка Михаила Жлобицкого подорвать себя у стен архангельского УФСБ. К уровню независимости лингвистической экспертизы у женщины имеются большие претензии. В своем последнем слове на прошлой неделе в свою защиту она сказала, что занималась исключительно тем, что исполняла свой профессиональный долг и что наказывать за это недопустимо.