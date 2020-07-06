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12:40

Тихонова добивается введения штрафов за парковку возле мусорных баков

фото ЗакС политика Тихонова добивается введения штрафов за парковку возле мусорных баков

Петербургский депутат-справедливоросс Надежда Тихонова подготовила законодательную инициативу, вводящую штрафы для водителей, которые паркуют свой транспорт возле мусорных контейнеров и мешают к ним подойти. По мнению Тихоновой, для граждан следует установить наказание от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц - от 5 до 7 тысяч и для организаций - от 20 до 50 тысяч рублей.

"С проблемой перегораживания машинами контейнерных площадок ко мне неоднократно обращались компании-перевозчики, у которых нет инструментов для ее решения. Хуже всего ситуация в новых жилых кварталах многоэтажек, где особенно остро ощущается дефицит парковочных мест", - считает политик.

Согласно ее законопроекту, штрафы также распространяются на тех водителей, которые перегораживают пешеходные дорожки, мешая тем самым, например, женщинам с колясками. Эсер отмечает, что подобные меры уже успешно внедрили в нескольких регионах страны.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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