ЕСПЧ коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование убийства ее отца

Европейский суд по правам человека рассмотрел и коммуницировал жалобу Жанны Немцовой, дочери погибшего в 2015 году политика Бориса Немцова, на ход и результаты расследования его убийства. Об этом сообщила правозащитная организация "Агора". Страсбургский суд направил в российские органы власти несколько вопросов об эффективности расследования, отметив, что мотив преступления представляется недоказанным, а найдены и наказаны не все причастные к злодеянию. ЕСПЧ запросил у России копию всего уголовного дела.

Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Впоследствии пятеро уроженцев с Кавказа получили длительные сроки заключения. Сочувствующие семье Немцова общественные деятели и политики склонны считать, что следствие не особенно старалось найти и наказать реальных организаторов и заказчиков убийства и не сделало этого до сих пор. Ежегодно в двух столицах проходит оппозиционный марш памяти Немцова.