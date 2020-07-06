18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:18

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование убийства ее отца

фото ЗакС политика ЕСПЧ коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование убийства ее отца

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Жанны Немцовой, дочери погибшего в 2015 году политика Бориса Немцова, на ход и результаты расследования его убийства. Об этом сообщила правозащитная организация "Агора". Страсбургский суд направил в российские органы власти несколько вопросов об эффективности расследования, отметив, что мотив преступления представляется недоказанным, а найдены и наказаны не все причастные к злодеянию. ЕСПЧ запросил у России копию всего уголовного дела.

Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Впоследствии пятеро уроженцев с Кавказа получили длительные сроки заключения. Сочувствующие семье Немцова общественные деятели и политики склонны считать, что следствие не особенно старалось найти и наказать реальных организаторов и заказчиков убийства и не сделало этого до сих пор. Ежегодно в двух столицах проходит оппозиционный марш памяти Немцова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:31 МИД Британии огласил список попавших под санкции россиян: в их числе - Александр Бастрыкин

18:15 В РЖД рассказали о строительстве нового моста через Колу взамен обрушившегося

18:10 Редакции ЗАКС.Ру мешают обжаловать удаление публикаций поддельными письмами в суд

17:53 Журналиста Френкеля опросили в СК об инциденте в УИК №2191, где ему сломали руку

17:39 В районе Удельной закончили многолетний капитальный ремонт дороги

17:17 "Устал от судов и находится в депрессии": Серебренников не будет обжаловать приговор

16:59 КСП сократит расходы бюджета на несколько десятков миллионов рублей

16:55 Комик Данила Поперечный заявил о готовности "погасить" штраф Прокопьевой

16:25 Зять Мишустина подал на Навального в суд

16:10 Беглов поздравил "Зенит" с победой в футбольной премьер-лиге

15:55 Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

15:39 Православные активисты попросят полицию проверить клип про Христа

14:56 Петербургскую поликлинику наказали за заражение сотрудников COVID-19

14:33 Комитет по тарифам Ленобласти лишился своего руководителя

14:14 Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru