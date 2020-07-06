Москвичи собрались возле суда, где слушается дело о совхозе Грудинина

Десятки жителей столицы собрались у здания Десятого арбитражного апелляционного суда с тем, чтобы поддержать предпринимателя Павла Грудинина, сражающегося за "Совхоз имени Ленина", в котором он является директором. Канал Sotavision преподносит происходящее как "бунт", а само судебное заседание позиционирует как итоговое. В толпе замечены лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и член КПРФ Валерий Рашкин.

Напомним, что после президентских выборов 2018 года, на которых Грудинин занял второе место, началась, по его мнению, попытка рэкета и отъема у него совхоза. В этой атаке на частную собственность, считает он, самое деятельное участие принимает его бывшая жена, которой через суд отошло две трети его имущества (более миллиарда рублей). Суть иска акционеров состояла в том, что в течение десяти лет совхоз недополучал денежную ренту от пользования землей по причине передачи ее Грудининым в собственность компании "ТТ Девелопмент".