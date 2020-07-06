Комитет по тарифам Ленобласти лишился своего руководителя

В комитете по тарифам и ценовой политики Ленобласти произошла кадровая ротация: со своего поста упразднен руководитель ведомства Артур Кийски, уведомляет пресс-служба администрации региона.

Обязанности временного председателя административного подразделения будет начальник комитета государственного финансового контроля Евгений Андреев.

На сайте комитета в разделе "Руководство" пока отображается информация о том, что Кийски по-прежнему является его главой.

Следует отметить, что ранее СМИ предрекали отставку чиновника из-за ситуации, связанной с многомиллиардным судебным иском, поданным к комитету компанией "Ленэнерго".