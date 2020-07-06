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15:55

Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

фото ЗакС политика Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

Фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, повредившего руку на избирательном участке после атаки на него полицейских, выписали из больницы. Вдобавок к этой новости издание приложило фотографию его рентгеновского снимка, на котором отчетливо виден перелом плеча.

"Это когда всякие нехорошие люди будут говорить, про симулянта и якобы перелом", - прокомментировал фотографию главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Скандальный инцидент, весть о котором дошла до президентского пресс-секретаря имел место на УИК № 2191 в Центральном районе 30 июня. В ходе препирательств с членами избиркома последние попросили силовиков выдворить Френкеля с участка. Когда он стал фотографировать жетон полицейского с близкого расстояния, тот при помощи коллеги повалил журналиста на пол, после чего Френкелю потребовлась скорая помощь.

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