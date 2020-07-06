Зять Мишустина подал на Навального в суд

Столичный Люблинский райсуд зарегистрировал иск, поданный зятем российского премьера Михаила Мишустина бизнесменом Александром Удодовым к оппозиционеру Алексею Навальному, информирует "МБХ медиа".

Согласно картотеке дел, заявление поступило в распоряжение судебного ведомства ещё 3 июля.

Претензии предпринимателя не уточняются.

Напомним, в минувшем феврале Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором говорилось о возможной связи Удодова с "делом Магнитского".

ФБК обнаружили, что в декабре 2009 года российский бизнесмен якобы купил недвижимость в нью-йоркском на 20 Pine Street в Нью-Йорке. Это почти совпало с периодом, когда в том же доме была приобретена другая недвижимость, позднее арестованная в рамках дела о налоговых махинациях и отмывании денег, которым занимался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Американская сторона была уверена, что деньги, о хищении которых говорил юрист, отмыли структуры, связанные с Prevezon Holding - фирмой, подведомственной сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву, в том числе путём приобретения элитной недвижимости.