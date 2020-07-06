Комик Данила Поперечный заявил о готовности "погасить" штраф Прокопьевой

Стендап-комик Данила Поперечный уведомил подписчиков в Twitter о готовности помочь псковской журналистке Светлане Прокопьевой с оплатой назначенного ей штрафа.

"Если у Светланы вдруг по какому-то стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор, готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа", - пообещал он.

Сегодня второй Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, назначив ей наказание в виде полумиллионного штрафа.

Пришедшие поддержать журналистку люди прямо у стен суда организовали сбор средств в её поддержку, однако адвокат "Агоры" Павел Чиков призвал граждан не торопиться, так как защита женщины собирается обжаловать приговор.

Правоохранители заинтересовались Прокопьевой после того, как в ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио "Эхо Москвы в Пскове", в которой представила свою позицию относительно произошедшего в здании УФСБ Архангельска теракта, организованного местным анархистом.

Следователи узрели в словах журналистки оправдание терроризма и требовали максимальной строгости приговора.

Сама Прокопьева вины не признавала до последнего, заявляя, что лишь исполняла свой профессиональный долг и что наказывать за это недопустимо.