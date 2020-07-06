КСП сократит расходы бюджета на несколько десятков миллионов рублей

Петербургская Контрольно-счетная палата объявила о решении сократить на несколько десятков миллионов расходную часть своего "и без того скромного" бюджета. В частности, достичь этого планируется через отмену конференции под названием "Реализация региональных проектов в субъектах Российской Федерации: опыт и практика". Ее задумывали как мероприятие к 25-летию ведомства.

КСП также не будет в ближайшее время покупать дорогую технику, софт и предметы мебели. Наконец, капитальный ремонт здания руководство решило сменить на косметический, а председатель ведомства Константин Желудков заявил об отказе от командировочных трат за счет бюджета.

В целом переход на более экономный режим КСП объясняет заботой о городе, переживающим экономический кризис из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

"В непростых экономических и эпидемиологических условиях Контрольно-счетная палата считает своим долгом помочь городу, сократив собственные расходные статьи", - говорится в соообщении.

Высвободившиеся деньги чиновники готовы будут перевести на борьбу с COVID-19.