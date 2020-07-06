В районе Удельной закончили многолетний капитальный ремонт дороги

Возле станции Удельная подошел к концу капитальный ремонт Ярославского проспекта, который чинили уже пятый год подряд, пишет строительное издание "Канонер". Все это время, в частности, подрядчик оборудовал тихую узкую улицу тротуарами. Работы шли с юга на север, причем самый верхний участок проспекта в районе его впадания в Поклонногорскую улицу остался неотремонтированным.

По данным издания, со временем общая смета расходов увеличивалась, а исполнитель, в свою очередь, менялся. Проектировало работы по заказу КРТИ акционерное общество "Инкомпроект".

В конечном счете на Ярославском проспекте модернизировали коммуникации, вымостили тротуары, наладили парковки и создали частичное озеленение.