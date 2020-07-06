Финские визовые центры возобновили работу в Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге уведомило жителей Северной столицы о том, что в Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях вернулись к своей деятельности визовые центры.

В самом городе на Неве они по-прежнему остаются закрытыми, а местным обитателям, ожидающим получения документа, посоветовали ждать соответствующего звонка от ведомства.

"Тем, кто подал документы на визу в СПб, нужно дождаться звонка из Визового центра!" - оповестили в паблике генконсульства "ВКонтакте".

Ранее Финляндия пролонгировала запрет на въезд для россиян до середины июля. Недавно в Министерстве транспорта известили, что обсуждают с Хельсинки вопрос возобновления железнодорожного сообщения между странами.