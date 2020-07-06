Колонка на полмиллиона

В Пскове 6 июля вынесли приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвинили в оправдании терроризма из-за ее колонки о самоподрыве подростка у дверей ФСБ в 2018 году. Обвинение запрашивало лишение свободы на 6 лет, но 2-й Западный окружной военный суд назначил Прокопьевой штраф в 500 тысяч рублей. Считают ли это своеобразной победой или поражением журналистское сообщество и политические деятели - в материале ЗАКС.Ру.

фото Серафима Романова

Без права на осмысление

Псковская журналистка Светлана Прокопьева написала колонку с размышлениями о причинах, по которым 17-летний Михаил Жлобицкий подорвал себя у входа в управление ФСБ по Архангельской области. Она зачитала свою колонку в радиоэфире "Эха Москвы в Пскове". В декабре 2018 года Роскомнадзор вынес радиостанции предупреждение "за оправдание терроризма", а в феврале 2019 года к Прокопьевой пришли с обыском. На журналистку завели дело об оправдании терроризма (ст. 205 УК РФ). По этой статье человек может получить до семи лет лишения свободы.

Роскомнадзор заказал проведение психо-лингвистической экспертизы, в которой заявлялось, что в колонке якобы не соблюдены права и свободы граждан России, взорвавший себя подросток сравнивается с народовольцами и отсутствует должная негативная оценка его действий. Позже было сделано еще две экспертизы со стороны обвинения. Адвокат Прокопьевой от Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян отметил, что выводы этих экспертов нельзя назвать научными. По его словам, приведенным изданием РБК, большей частью они основаны на ничем не подтвержденных домыслах и предположениях. В разговоре с ЗАКС.Ру директор Центра Галина Арапова добавила, что свидетели-эксперты от обвинения были неквалифицироваными. Они путались в научных понятиях, а в самих экспертизах отсутствовала методология, рассказала Арапова. Она напомнила, что третья экспертиза якобы была сделана в Хакасском государственном университете, но это оказалось неправдой. Еще в суде адвокаты заявили, что связались с проректором вуза - он сообщил, что бланк заключения не соответствует университетскому и учебное заведение не имеет к нему никакого отношения.

Защита заказала свой анализ колонки Прокопьевой, которая не нашла в материале никаких признаков оправдания терроризма.

На судебном заседании 3 июля Прокопьева заявила, что в своем материале разбирала причины произошедшего теракта. Она отметила, что только выполняла свою журналистскую работу, а оправдание терроризма - "удел психопатов":

"Весь пафос моей колонки был направлен на защиту прав людей и на их базовое право — право на жизнь. Вы уж простите мне мое оценочное мнение, но оправдание терроризма — это удел психопатов. Если ты оправдываешь терроризм, ты оправдываешь случайные жертвы, оправдываешь убийство случайных людей".(цитата по "Медиазоне")

На том же судебном заседании обвинение запросило наказание для журналистки в виде шести лет колонии.

Практически сразу после возбуждения уголовного дела в защиту Прокопьевой начали высказываться коллеги и общественные деятели. В частности, в ее поддержку выступила международная организация "Репортеры без границ". Там заявили, что потрясены преследованием российской журналистки. Приравнивание слов Прокопьевой к оправданию терроризма организация посчитала возмутительным.

Поддержка псковской журналистки особенно проявилась 3 июля, когда обвинение запросило для нее шесть лет заключения. В Москве и Пскове коллеги Прокопьевой по профессии вышли в одиночные пикеты. В частности, акцию провели журналисты "Псковской губернии", с которой сотрудничала Прокопьева. Полиция задержала Владимира Капустинского и главного редактора издания Дениса Камалягина якобы за нарушение режима самоизоляции.

В Москве тоже не обошлось без задержаний. С пикетов в защиту Прокопьевой в автозаки отправились более 10 человек. Среди них журналисты Илья Азар, Кристина Сафонова, Дмитрий Сидоров и другие. Ночью всех отпустили из отдела полиции под обязательство о явке для составления протоколов по статье о нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП).

Члены петербургского "ПЕН-клуба" историки и писатели также вступились за журналистку. Они заявили, что дело Прокопьевой "ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество".

В поддержку Прокопьевой высказался и Союз журналистов России. Организация 3 июля сообщила, что надеется на оправдательный приговор.

Напугать и угомонить

Оправдательного приговора не случилось. Суд 6 июля признал Прокопьеву виновной, назначив штраф в 500 тысяч рублей.

Присутствовавший на оглашении приговора координатор "Объединенных демократов" в Петербурге Андрей Пивоваров в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что поддержать Прокопьеву в суде приехали журналисты из Москвы и Петербурга. Благодаря широкой огласке дела журналистку и не отправили в тюрьму, считает Пивоваров. При этом, штраф все же вызывает негативные эмоции, заявил координатор "Объединенных демократов".

фото Серафима Романова

- Штраф - это, конечно, лучше чем реальный срок, но человек провел больше полутора лет под следствием, подвергся обыску, давлению, находился под подпиской о невыезде - издевательство было над человеком за статью, - заявил Пивоваров.

По его мнению, приговор должен был быть оправдательным. Также, уверен координатор, необходимо привлечь к ответственности тех, кто виновен в преследовании Прокопьевой.

По словам директора Центра защиты прав СМИ Араповой, адвокаты рады тому, что Прокопьеву не отправили в тюрьму, но на этом останавливаться не намерены. Арапова заявила, что журналистка невиновна. Штраф фактически приравнивают к оправданию, так как в России суды редко выносят такие приговоры, добавила медиаюрист.

- Тот вариант, который мы получили сегодня, можно рассматривать как фактическое оправдание, но нас это все равно не устраивает, потому что она невиновна, ни одно слово, которое она написала, не попадает ни под какое нарушение закона. Там нет ни оправдания терроризма. Эти половинчатые меры, которые суды наши принимают, выносят решения об условных сроках, штрафах - "Скажите спасибо, что не посадили". Да, мы рады, что она осталась на свободе. Да, это очень важно. Потому что мы будем бороться дальше, мы рады, что она будет бороться вместе с нами не из-за застенок, а будучи свободным человеком и продолжая заниматься своей профессией, - заявила Арапова.

Ее мнение разделяет глава правозащитной "Команды 29" Иван Павлов. Он уверен, что приговор неправосуден, а нормы, на основании которых он принят, не соответствуют ни Конституции, ни "духу и времени современного государства". Павлов считает, что дело Прокопьевой нанесло урон системе российского правосудия.

- Сильнейшее развитие развала получила система нашего правосудия, поскольку такие дела специально носят показательный характер. Он направлен на два типа аудитории. Первую аудиторию, более широкую, хотят напугать. И в общем-то получается. А вторую аудиторию, которая не пугается, хотят угомонить, отвлечь внимание. Как раз такой приговор - не совсем людоедский, не лишение свободы, а штрафик - для отвлечения внимания. Для того, чтобы та вторая аудитория угомонилась и уже об этом деле забыла. Вот почему получился такой приговор. Понять можно, объяснить можно, согласиться нельзя, - считает Павлов.

Союз журналистов России также заявил, что приговор несправедлив. Организация напомнила, что несколько независимых экспертиз не обнаружили в колонке оправдания терроризма. По мнению Союза, решение узаконивает ущемление свободы слова и прав журналистов:

"Возможно, кто-то рассчитывал на то, что отрасль "облегчённо вздохнёт", узнав о том, что Светлане назначен "всего лишь" штраф, а не реальный срок в колонии. Однако, сам факт признания вины журналиста в оправдании терроризма вне зависимости от того, какое наказание могло грозить нашей коллеге, говорит о том, что данное судебное решение по сути узаконивает ущемление права журналиста на свободу слова и фактически даёт "зелёный свет" правоохранительным органам на безнаказанное преследование журналистов за выполнение своего профессионального долга".

Свое заявление выпустил и секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. Там тоже напомнили про заключения ряда экспертов об отсутствии оправдания терроризма в материале Прокопьевой, а судебное решение по ее делу оценили как возможное нарушение статьи Конституции о запрете цензуры. Петербургский Союз выразил солидарность с коллегой и обещал сделать всё возможное, чтобы добиться оправдательного приговора.

Член секретариата организации и глава "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что для нее это "печальное и грустное событие". Она считает, что Прокопьева ни в чем не виновна и исполняла свой профессиональный долг - ее должны были оправдать.

- Это очень серьезно, это очень опасно… Мы сейчас закрываем все возможности объективной информации о каких-то сложных, негативных, тяжелых процессах в обществе. Человека, который попытался разобраться в причинах произошедшего, объективно, достаточно нейтрально, там очень простой материал, признали человеком, который оправдывает терроризм?! - заявила Шишкина.

Шишкина считает, что проблема решается не замалчиванием, а тогда, когда "вскрыты причины".

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский также заявил, что в колонке Прокопьевой нет ни малейшего состава преступления. Решение суда необходимо отменить, уверен депутат.

- Очень хорошо, что невиновного человека не посадили, но очень плохо, что невиновного человека осудили и приговорили к огромному штрафу при полном отсутствии вины. Конечно, приговор этот необходимо отменить. На мой взгляд, сесть должны все те, кто фабриковал это дело, кто составлял обвинения, вел такое следствие и давал такие экспертные заключения, это мое оценочное мнение, как сейчас принято говорить, потому что иначе как фабрикацией я лично это назвать не могу, - сказал Вишневский.

Абсурдным сам факт возбуждения дела против Прокопьевой назвали 3 июля в комиссии по свободе информации и правам журналиста Совета при президенте по правам человека (СПЧ). Организация отметила, что попытки разобраться в мотивах террористов не делают людей соучастниками преступления.

С этой позицией согласен и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, о чем сообщил ЗАКС.Ру. Он заявил, что приговор в виде штрафа все еще является абсурдным.

- Значение дела Светланы Прокопьевой выходит далеко за географические границы Псковской области. Солидарен с комиссией СПЧ по свободе информации и правам журналистов: попытки разобраться в причинах зарождения терроризма не делают людей соучастниками преступления. По абсурдному обвинению Светлане Прокопьевой грозили лишение свободы и запрет на журналистскую деятельность. Приговор в виде штрафа не отменяет абсурдности обвинения и должен быть пересмотрен, - считает Шишлов.

Выходя из суда Прокопьева заявила, что главный успех защиты - отсутствие в приговоре запрета на журналистскую деятельность. Она добавила, что считает себя невиновной и будет подавать апелляцию.

София Саттарова

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