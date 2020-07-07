В отношении Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о двойном гражданстве из-за неуведомления правоохранительных органов о наличии второго иностранного паспорта. Акционисту вручили повестку с требованием явиться на допрос в СК утром 7 июля.

26 июня домой к Верзилову пришли с повторным обыском - в этот момент он отбывал административный арест. Тогда у него изъяли технику, свидетельство о рождении ребенка и второй паспорт.

Ранее Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань после того, как его задержали, выломав дверь в квартиру. В тот же день с обыском пришли в галерею АРТ4, организованную Верзиловым: там на выставке демонстрировались работы Олега Навального и членов художественных групп "Война" и Pussy Riot.