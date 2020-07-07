Минтруд рассказал о самых низких пенсиях в стране

Согласно данным, отображенным в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, опубликованном на сайте Минтруда, самые низкие пенсии в стране получают в Дагестане (12 411,37 рублей), Кабардино-Балкарской Республике (12 473,37 рублей) и Калмыкии (13 350,12 рублей).

При этом наиболее "обеспеченными" считаются пенсионеры, живущие в Чукотском (28 219,13 рублей) и Ямало-Ненецком (25 215,13 рублей) автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области (24 304,94 рублей).

Как отчитались в Пенсионном фонде, по состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в России составляет 15 697,46 рублей.