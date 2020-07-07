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10:38

Коронавирус обнаружили у ещё 6368 россиян: плюс 278 - в Петербурге

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружили у ещё 6368 россиян: плюс 278 - в Петербурге

За минувшие сутки на территории России выявлено 6368 новых случаев инфицирования граждан коронавирусом, уведомляет оперативный штаб. Соответственно, на сегодняшний день официальное количество заболевших достигло отметки 694 230 человек.

Вылечился ещё 9551 заразившийся, всего же с начала пандемии полностью излечились 463 880 граждан. В то же время подтвердились ещё 198 смертей от COVID-19 (всего скончались 10 494 инфицированных).

В Петербурге коронавирус подтвердился у 278 человек (всего же он обнаружен у 26 094 местных жителей), умерли 48 пациентов (всего - 1437), выздоровели 185 граждан (всего - 20 359).

В Ленинградской области стало на 52 заболевших инфекцией больше.

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