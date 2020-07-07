Экс-корреспондента "Коммерсанта" Сафронова задержали по подозрению в госизмене

Бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене, уведомляют "Открытые медиа".

19 мая Сафронов получил пост советника главы "Роскосмоса", где занимался информационной политикой корпорации и курировал несколько спецпрограмм. В госкомпании известили, что его задержание никак не связано с текущей работой.

Из "Коммерсанта" Сафронова уволили в 2019 году после публикации резонансной статьи о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Вскоре после этого в знак протеста уволился весь редакционный отдел политики.

Как пишут ОМ, дело в отношении Сафронова могли возбудить из-за статьи о поставках отечественных истребителей в Египет: год назад "Коммерсант" уже пытались привлечь к административной ответственности по статье о разглашении сведений, представляющих гостайну, однако суд не стал изучать дело.

В свою очередь главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин уведомил ОМ, что к работе издания в последнее время не было нареканий со стороны властей.

"Не может быть к этой заметке таких претензий, которые озвучены при задержании [разглашение гостайны]", - считает он.

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