СК завершил расследование дел о фотографии генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет завершил расследование двух уголовных дел, поводом для которых стали фотографии нацистов, опубликованных для акции "Бессмертный полк онлайн", сообщается на сайте СК.

Дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) возбуждены в отношении жителя Перми Даниила Симанова и жителя Ульяновска Вячеслава Круглова. Обоих обвиняют в том, что они опубликовали на сайте "Банк Памяти" фотографию генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии в Великой Отечественной войне для "дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла".

По словам следователей, оба обвиняемых признали вину.

"По утверждению [Симанова], эти действия он совершил для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны. Круглов же утверждал, что содеянное совершил ради злой шутки", - сообщили в СК.

Уголовные дела направлены в Генпрокуратуру, которая решит вопрос об утверждении обвинительных заключений и затем направит в суд для рассмотрения по существу.

Из-за фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" СК завел ряд дел о реабилитации нацизма. Поводом стали, в частности, снимки Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.