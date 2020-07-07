Горизбирком до конца недели решит вопрос по довыборам в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия до 11 июля должна решить вопрос о проведении дополнительных выборов в Законодательное собрание, сообщил на заседании 7 июля член Горизбиркома Олег Зацепа. Он уточнил, что на подачу документов осталось еще 18 дней. При этом этот срок должен завершиться за 46 дней до голосования, и у вновь избранного депутата должен быть минимум год на исполнение обязанностей, добавил Зацепа.

- Избирательные действия на дополнительных выборах по 21 округу должны быть возобновлены не позднее 11 июля. Вчера специально высчитывал. Вместе с тем основанием для приостановления кампании постановлением ЦИК явилось введение режима повышенной готовности. Я думаю, очевидно, что до 11 июля он снят не будет, - отметил член ГИК.

Он предложил обратиться в Центральную избирательную комиссию за разъяснением. Член ГИК от Партии роста Алексей Березин предложил написать в вышестоящий орган 7 июля, чтобы к 11 числу уже был ответ и можно было принимать решение. Его коллега от "Яблока" Ольга Покровская напомнила, что в постановлении ЦИК указано, что решение о возобновлении кампании принимает сама субъектовая комиссия на основе сложившейся эпидемиологической ситуации. Она предложила также направить запрос в городской Роспотребнадзор.

Ее идею поддержали. При этом глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что стоит выделить вопрос о довыборах отдельно и обсудить его 9 июля.

- Нам нужно некое время, чтобы иметь мнение и власти нашего города, и иметь мнение и позицию Роспотребнадзора. Собрать все это воедино для того, чтобы уже тогда обратиться в ЦИК, - сказал Миненко.

С его позицией согласились остальные члены комиссии.

Напомним, довыборы в ЗакС были назначены на 7 июля. Из-за эпидемии коронавируса Центризбирком в апреле приостановил эту кампанию, как и другие выборы по стране.

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