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11:43

Россияне боятся возвращения страны в "лихие 90-е"

фото ЗакС политика Россияне боятся возвращения страны в "лихие 90-е"

Обитатели ряда российских регионов всё чаще начали выказывать обеспокоенность возможным возвращением страны в "лихие 90-е". Подобные настроения царят в обществе из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, и упадком экономики, который он породил. Соответствующие выводы сделали специалисты коммуникационной компании КРОС, которая занимается ежеквартальным подсчетом "Национального индекса тревожностей". Результаты изыскания приводят РИА "Новости".

В частности, возвращения в нестабильные 90-е годы на фоне кризиса опасаются жители Москвы и Петербурга. Дискомфорт ощущают также в Краснодарском крае, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областях и Татарстане.

Подготовленный индекс демонстрирует доминирующие тревоги и фобии российского населения, возникающие на основе ознакомления с новостями и собственного жизненного опыта.

Отчет был подготовлен на основе мониторинга новостей СМИ и социальных медиа.

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