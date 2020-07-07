18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:27

ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

фото ЗакС политика ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ЕСПЧ обязал выплатить парламентарию 7800 евро компенсации.

Рашкин проиграл суд Володину в 2010 году. Тогда его обязали выплатить 1 млн рублей компенсации по иску о защите чести и достоинства.

Возмущение у нынешнего спикера парламента вызвало выступление коммуниста на ноябрьском митинге 2009 года.

"Мы отмечаем как минимум шесть преступлений перед народом, перед русской нацией этой власти, начиная от Ельцина с его камарильей и заканчивая Путиным и Медведевым. Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в 1991 году. На Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных. Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали", - взывал тогда Рашкин.

Оскорбившись содержимым спича коммуниста, Володин и обратился с иском в суд, так как, по его мнению, высказанная Рашкиным позиция "опорочила" его. 

Депутат пытался оспорить решение, но всегда терпел фиаско. В итоге он подал жалобу в ЕСПЧ, которая была коммуницирована в 2016 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:24 На пикетах в поддержку Сафронова в Москве продолжают задерживать журналистов

15:16 Главреда "Холод" Бекбулатову увезли на допрос в качестве свидетеля

15:03 От муниципалов к молодежи

14:55 СМИ: К экс-замглавы МВД Абакумову по Петербургу пришли с обыском

14:51 Сенаторы грозят организаторам кампании "НЕТ!" статьями "об измене Родине"

14:45 Журналистку "Коммерсанта" Черненко задержали за пикет в поддержку Сафронова в Москве

14:29 Титова переизбрали главой Партии роста

14:20 Возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Сафронова

13:55 Защита Прокопьевой оспорит довод суда о ее частичном признании вины

13:52 К главреду издания "Холод" Бекбулатовой пришли с обысками: она не выходит на связь

13:47 Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста

13:37 Петербургского предпринимателя заподозрили в финансировании терроризма

13:35 СМИ: ФСБ будет настаивать на аресте Ивана Сафронова

13:16 "Могу вас поздравить": Лукашенко объявил о победе над COVID-19 в Минске

12:59 Поликлинику в Купчино оштрафовали за нехватку масок после вспышки коронавируса среди персонала

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru