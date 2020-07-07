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12:45

Кремль - о задержании Сафронова: Контрразведчики выполняют работу очень качественно

фото ЗакС политика Кремль - о задержании Сафронова: Контрразведчики выполняют работу очень качественно

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о задержании экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, заявив, что отечественные "контрразведчики выполняют работу очень качественно", передает "Медиазона", следящая за развитием событий.

"Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Сафронов. К сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших конттразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют, причем качественно", - представил свою позицию Песков.

Ранее сегодня ФСБ объявила, что по имеющейся у службы информации Сафронов мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Журналиста задержали сегодня утром. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, максимальное наказание по которой - до 20 лет тюрьмы.

В последнее время Сафронов работал в "Роскосмосе".

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