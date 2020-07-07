СМИ: ФСБ будет настаивать на аресте Ивана Сафронова

Следственный отдел ФСБ будет ходатайствовать об аресте бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, информирует ТАСС, ссылаясь на источник.

В то же время в Лефортовский райсуд Москвы пока соответствующий запрос не поступал.

Ранее ТАСС писал, что, поскольку материалы дела Сафронова засекречены, то заседания будут проходить закрытыми от публики.

Сафронова подозревают в государственной измене. ФСБ полагает, что он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Журналиста задержали сегодня утром. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, максимальное наказание по которой - до 20 лет тюрьмы.

В последнее время Сафронов работал в "Роскосмосе": в середине мая его назначили советником Дмитрия Рогозина.