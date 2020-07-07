К главреду издания "Холод" Бекбулатовой пришли с обысками: она не выходит на связь

Утром текущего дня к журналистке и, по совместительству, главному редактору издания "Холод" Таисии Бекбулатовой пришли с обысками силовики, информирует "Медиазона". Она успела "маякнуть" о происходящем руководителю "Агоры" Павлу Чикову и перестала выходить на связь.

Прибывшему к дому Бекбулатовой адвокату не дают зайти внутрь.

На данный момент нет сведений о том, почему к журналистке ворвались с обыском, однако известно, что она близко дружит с задержанным сегодня журналистом Иваном Сафроновым, которого заподозрили в госизмене. Кроме того, Бекбулатова ранее работала в "Коммерсанте".