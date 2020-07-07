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13:55

Защита Прокопьевой оспорит довод суда о ее частичном признании вины

фото ЗакС политика Защита Прокопьевой оспорит довод суда о ее частичном признании вины

Защита журналистки Светланы Прокопьевой оспорит заключение суда, заявившего о частичном признании вины по делу об оправдании терроризма, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

Ранее суд сделал вывод, что Прокопьева частично признает свою вину, поскольку она признала за собой авторство текста. Черкасов заявил, что это "незаконно и необоснованно".

"Никакой вины она не признает", - подчеркнул адвокат. По его словам обжаловать приговор защита намерена до 16 июля.

Накануне Второй западный окружной военный суд оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей, признав виновной в оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о предпосылках теракта в здании управления ФСБ в Архангельске.

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