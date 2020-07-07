Журналистку "Коммерсанта" Черненко задержали за пикет в поддержку Сафронова в Москве

Полицейские задержали главу международного отдела "Коммерсанта" Елену Черненко, которая вышла в одиночный пикет в поддержку Ивана Сафронова, сообщает "Медуза" в Telegram-канале.

Черненко вышла в пикет к зданию ФСБ на Лубянке. Она стояла с плакатом, требуя открытости информации и справедливости по делу Сафронова. Полиция пыталась запретить журналистам брать комментарии у участников пикетов.

Черненко в видеообращении заявила, что считает Сафронова одним из лучших людей, с которым она когда-либо работала.

"Никогда в жизни не поверю, что он мог с кем-то сотрудничать, с каким-то спецслужбами НАТО, продавать информацию", - подчеркнула она.

Пикеты на Лубянке начались после того, как Сафронова задержали по подозрению в гоизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Сафронов в последнее время работал в "Роскосмосе", уйдя из "Ведомостей". До этого его уволили из "Коммерсанта" вместе с редактором отдела политики Максимом Ивановым: они рассказывали, что их вынудили уйти из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда.

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