Сенаторы грозят организаторам кампании "НЕТ!" статьями "об измене Родине"

В Совете Федерации выступили с предложением внести в российское законодательство ряд корректив, а именно - добавить статьи, которые пресекали бы "деятельность по дискредитации и срыву волеизъявления граждан". Подобными заявлениями сенаторы отреагировали политическую активность кампании "НЕТ!", члены которой выступали против изменения Конституции, расценивая их поведение как "подрывную деятельность внутри страны вплоть до измены Родине". Подборка практически идентичных высказываний членов Совфеда опубликована в "Парламентской газете", на это обратил внимание Znak.com.

К примеру, сенатор Алексей Кондратьев, входящий в рабочую группу верхней палаты федерального собрания по мониторингу внешнего вмешательства в ход плебисцита, полагает, что действия активистов координировались из-за границы. Он обратил внимание, что, невзирая на пандемию COVID-19, отделения кампании "НЕТ!" "в срочном порядке" открылись во многих крупных российских городах.

"Это говорит о чётко спланированной операции, расходы на которую оплачивались конкретными зарубежными структурами из Швейцарии, Эстонии, Чехии, США, Франции, других государств. Также были задействованы счета отдельных сотрудников движения "Открытая Россия" - вся информация об этом у нас имеется", - рассказал Кондратьев.

По его убеждению, для пресечения подобных действий следует внести "новые формулировки в правовое поле".

"Надо давать оценку этому не просто как "вмешательству", но как подрывной деятельности внутри страны вплоть до измены Родине. Это моё личное мнение", - высказался сенатор.

С ним солидарны и другие его коллеги. Например, Олег Морозов конкретизировал СМИ, которые, по его мнению, оказывали комплексную медиаподдержку оппозиционерам, "атакуя власть и граждан РФ с целью дискредитировать идею и результаты голосования по поправкам в Конституцию".

Это уже давно "нелюбимые" властями "Голос Америки", "Немецкая волна" и "Русская служба ВВС".

Добавим также, кампания "НЕТ!" подала заявки на проведение 15 июля в Петербурге и Москве митингов против предлагаемых конституционных корректив.