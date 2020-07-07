СМИ: К экс-замглавы МВД Абакумову по Петербургу пришли с обыском

Правоохранители пришли с обыском к бывшему замначальника управления МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова по уголовному делу о махинациях с больничным, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее управление СК по Петербургу сообщало о возбуждении дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение или сбыта заведомо поддельного больничного) в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Петербурга. По словам источника, речь шла об Абакумове, который, по его словам, предоставил больничный по месту службы, но затем уехал по личным делам вместо лечения.

Уголовное дело было прекращено по постановлению прокуратуры. Официального подтверждения о возобновлении дела и проведении обыска пока нет.

Абакумов был отправлен в отставку в июне 2019 года. Тогда вместе с ним был уволен его коллега Константин Власов, который за некоторое время до этого на протяжении четырех месяцев проходил медобследование. В день выхода он написал рапорт на отпуск, но начальство в итоге предложило ему уволиться в связи с результатами проверки, которая показала неудовлетворительные результаты работы петербургского главка.