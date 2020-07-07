Главреда "Холод" Бекбулатову увезли на допрос в качестве свидетеля

Главного редактора журнала "Холод" Таисию Бекбулатову после обыска увезли на допрос в статусе свидетеля, сообщил глава "Агоры" Павел Чиков. С ней едет адвокат Николай Васильев.

К Бекбулатовой пришли с обыском, предположительно по делу задержанного ранее бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, с которым она близко дружит и работала в одном издании.

Сафронова подозревают в госизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".