На пикетах в поддержку Сафронова в Москве продолжают задерживать журналистов

Еще нескольких журналистов задержали в Москве, когда они вышли к зданию ФСБ на Лубянке с пикетами в поддержку экс-сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, сообщает "Медуза" в Telegram-канале.

В автозак попали журналисты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных, а также корреспондент "Проекта" Ольга Чуракова.

Ранее за такой же пикет полицейские задержали главу международного отдела "Коммерсанта" Елену Черненко.

Обновлено 15:36. Задержала экс-журналистка "Коммерсанта" Анна Зиброва.

Обновлено 15:43. "Новая газета" сообщила о задержании своего бывшего журналиста Никиты Гирина.

Обновлено 15:54. Задержала журналистка "Коммерсанта" Марианна Беленькая.

Обновлено 16:25. В автозак увели журналистку издания "Батенька, да вы трансформер" Галину Сахаревич.

Пикеты на Лубянке начались после того, как Сафронова задержали по подозрению в гоизмене. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".