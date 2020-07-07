"Обвинение выглядит абсурдным": "Коммерсантъ" опубликовал заявление в поддержку Сафронова

"Коммерсантъ" опубликовал заявление в поддержку бывшего корреспондента издания Ивана Сафронова, задержанного утром 7 июля по подозрению в госизмене.

Сафронов проработал в "Коммерсанте" около десяти лет, прийдя в издание после гибели отца, военного обозревателя издания Ивана Сафронова, который погиб в марте 2007 года. В издании подчеркнули, что репутация семьи Сафроновых стала частью репутации "Коммерсанта", сам Иван – "частью его души", и что бывшие коллеги относятся к Сафронову-младшему "с безусловным уважением" и после его ухода в 2019 году.

"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", - заявили в издании.

В "Коммерсанте" напомнили, что с обвинением в госизмене может столкнуться любой гражданин, работа которого связана с публичной деятельностью: правозащитник, ученый, журналист или сотрудник госкорпорации. При этом судебные заседания по этим делам засекречены, следствие неохотно пускает адвоката, и добиться гласности фигурантам таких дел тяжело. В итоге общественности приходится полагаться только на слова спецслужб, к работе которых с каждым годом возникает все больше вопросов, отметили в "Коммерсанте".

"К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова. Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов", - говорится в заявлении.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене утром 7 июля. По версии ФСБ, он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Сафронов в последнее время работал в "Роскосмосе", уйдя из "Ведомостей". До этого его уволили из "Коммерсанта" вместе с редактором отдела политики Максимом Ивановым: они рассказывали, что их вынудили уйти из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда.