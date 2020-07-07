Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о канадском гражданстве

Издателю "Медиазоны" Петру Верзилову инкриминируют нарушение статьи 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). После допроса в СК ему выдали подписку о невыезде.

Сейчас Верзилова повезли на очередной обыск, проводимый по адресу его столичной прописки: в квартире проживает его мать, находящаяся сейчас не в Москве.

Согласно постановлению о привлечении акциониста в качестве обвиняемого, предоставленному "Агорой", в 2014 году он получил гражданство Канады и не уведомил об этом российские правоохранительные органы, не сделав это и в последующие пять лет.

26 июня домой к Верзилову пришли с повторным обыском - в этот момент он отбывал административный арест. Тогда у него изъяли технику, свидетельство о рождении ребенка и второй паспорт.

Ранее Верзилова арестовали на 15 суток за мат после того, как его задержали, выломав дверь в квартиру. В тот же день с обыском пришли в галерею АРТ4, организованную Верзиловым: там на выставке демонстрировались работы Олега Навального и членов художественных групп "Война" и Pussy Riot.