18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:45

Шнуров: Современная Россия - это постмодерн

фото ЗакС политика Шнуров: Современная Россия - это постмодерн

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров во время выступления на съезде политической организации 7 июля заявил, что современную Россию не стоит равнять с Советским Союзом. Он считает, что СССР могло что-то предложить миру - идея коммунизма хорошо экспортировалась. Сейчас же Россия ничего миру предложить не может, уверен Шнуров:

- Это абсолютный симулякр. С фасада это выглядит так, а это стена из гипрока - пальцем ткни, а там ничего нет. Советская система была интернациональным проектом, если вы помните. Та идея построения коммунизма прекрасно экспортировалась, да и импортировалась. Сейчас мы находимся в той фазе, когда мы ничего не можем предложить миру, кроме как немножко его покошмарить. 

По мнению музыканта, современная страна живет в некоей конструкции с постмодерном.

- С Советским союзом я бы нас не равнял. Мы находимся в другой какой-то конструкции. Здесь очень много постмодерна, здесь очень много вида, здесь очень много "как бы", здесь очень много поз, за собой ничего не несущих. Как могут существовать над Кремлем одновременно двуглавый орел - символ монархии, и красная звезда. Вот конструкция, в которой мы существуем. Как это? Вот так. Это постмодерн, - считает музыкант. 

Он заявил, что для изменения ситуации к лучшему необходимо уметь и заниматься собой, а затем это перейдет в занятие страной. 

Шнуров добавил, что Партия роста не предлагает "райских кущ". Это партия людей, которые привыкли и хотят работать - этого его однопартийцы и требуют, отметил музыкант.

- Мы не хотим получать какие-то субсидии. Мы хотим пространство для собственной свободы, - заявил Шнуров. 

Сергей Шнуров 7 июля вошел в состав сопредседателей Партии роста. Аналогичные посты заняли также  Борис Титов, Александр Любимов, Ксения Безуглова, Александр Хуруджи, Оксана Дмитриева, Евгений Коган, Сергей Станкевич, Николай Фоменко, Илья Сачков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
21:48 Суд отправил Сафронова в СИЗО на два месяца по делу о госизмене

21:44 В Петербурге началась акция против притеснения журналистов

20:28 Собчак задержали на пикетах у здания ФСБ в поддержку Сафронова

19:49 Число задержанных на пикетах в поддержку Сафронова в Москве возросло до 20 человек

19:20 Вишневский выступил против отмены бесплатного доступа в парки Пушкина и Павловска

18:49 Партия роста приняла новый манифест и намерена бороться за депутатские места

18:47 Журналистку Бекбулатову отпустили из ФСБ: ей запретили разглашать содержимое беседы

18:43 "Он - патриот своей страны": "Ведомости", "Медуза" и РБК поддержали Ивана Сафронова

18:36 Судья закрыл заседание по избранию меры пресечения Сафронову

18:19 Координатора штаба Навального в Краснодаре обвинили в неуважении к власти из-за ролика про Путина

17:58 Горсуд отменил штраф активисту "Партии мертвых" за фотосессию с плакатом

17:55 Прокурор просит отправить историка Юрия Дмитриева в тюрьму на 15 лет

17:28 Законопроект о наказании чиновников за хамство прошел первое чтение в Госдуме

17:23 На столичной акции в поддержку Сафронова задержаны 12 человек

17:09 Дмитриева заявила о "вымывании" профессионалов и романтиков из политики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru