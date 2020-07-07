ФСБ не пускает адвоката на допрос журналистки Бекбулатовой

Работники следственного отдела ФСБ не разрешили адвокату Николаю Васильеву поучаствовать в допросе главреда издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, проходящей свидетелем по делу, возбужденному в отношении журналиста Ивана Сафронова, поделился с "Медиазоной" глава "Агоры" Павел Чиков.

Васильева заставляют подписать документ о допуске к государственной тайне, предусматривающий пятилетний запрет на выезд из России.

Утром у Бекбулатовой прошел обыск.

Сафронова подозревают в государственной измене. ФСБ полагает, что он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".