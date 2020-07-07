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17:09

Дмитриева заявила о "вымывании" профессионалов и романтиков из политики

фото ЗакС политика Дмитриева заявила о "вымывании" профессионалов и романтиков из политики

Глава фракции Партии роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева на съезде политической организации 7 июля заявила, что в последние годы в России произошло "вымывание" профессионалов и романтиков из политики. По ее словам, раньше в политику приходили крупнейшие специалисты. Сейчас времена изменились, считает Дмитриева:

- В политике остались просто единицы людей, которые верны своим убеждениям и действительно пришли в политику делать политику, а не делать из политики бизнес. И те, кто еще могут профессионально этим заниматься. Потому что у нас сейчас появилось очень много людей и действительно честных, и искренних, несистемной оппозиции, которые прекрасно говорят, хорошо анализируют ситуацию, но вряд ли, попав во власть, попав в парламент региональный или федеральный, они реально смогут что-то сделать, потому что это профессия.

Партия роста же - собрание умных и талантливых людей, считает Дмитриева. 

- Это, конечно, партия профессионалов, то есть людей, которые, придя во власть, будут знать, что делать, и смогут реально реализовать то, что они предлагают, - считает петербургский парламентарий. 

Оксана Дмитриева 7 июля вошла в состав сопредседателей Партии роста вместе с Борисом Титовым, Александром Любимовым, Ксенией Безугловой, Александром Хуруджи, Евгением Коганом, Сергеем Станкевичем, Николаем Фоменко, Ильей Сачковым и Сергеем Шнуровым.


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