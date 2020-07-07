18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:28

Законопроект о наказании чиновников за хамство прошел первое чтение в Госдуме

фото ЗакС политика Законопроект о наказании чиновников за хамство прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство, передает РИА "Новости".

По словам члена комитета по госстроительству и законодательству Виктора Пинского, ко второму чтению законопроекта будет разработан закрытый перечень форм оскорблений. Он подчеркнул, что нужно "исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как "иные унизительные формы оскорблений"".

Депутат Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта, сообщил, что чиновников будут наказывать за хамство вне зависимости от того, находились ли они в этот момент на рабочем месте.

По задумке авторов законопроектов, при первом нарушении чиновников предлагается отстранять от работы на срок до года, при повторном – до двух. Также предлагается ввести штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном – от 100 до 150 тысяч.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
21:48 Суд отправил Сафронова в СИЗО на два месяца по делу о госизмене

21:44 В Петербурге началась акция против притеснения журналистов

20:28 Собчак задержали на пикетах у здания ФСБ в поддержку Сафронова

19:49 Число задержанных на пикетах в поддержку Сафронова в Москве возросло до 20 человек

19:20 Вишневский выступил против отмены бесплатного доступа в парки Пушкина и Павловска

18:49 Партия роста приняла новый манифест и намерена бороться за депутатские места

18:47 Журналистку Бекбулатову отпустили из ФСБ: ей запретили разглашать содержимое беседы

18:43 "Он - патриот своей страны": "Ведомости", "Медуза" и РБК поддержали Ивана Сафронова

18:36 Судья закрыл заседание по избранию меры пресечения Сафронову

18:19 Координатора штаба Навального в Краснодаре обвинили в неуважении к власти из-за ролика про Путина

17:58 Горсуд отменил штраф активисту "Партии мертвых" за фотосессию с плакатом

17:55 Прокурор просит отправить историка Юрия Дмитриева в тюрьму на 15 лет

17:28 Законопроект о наказании чиновников за хамство прошел первое чтение в Госдуме

17:23 На столичной акции в поддержку Сафронова задержаны 12 человек

17:09 Дмитриева заявила о "вымывании" профессионалов и романтиков из политики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru