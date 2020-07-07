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17:55

Прокурор просит отправить историка Юрия Дмитриева в тюрьму на 15 лет

фото ЗакС политика Прокурор просит отправить историка Юрия Дмитриева в тюрьму на 15 лет

Во время прений сторон, которые сейчас проходят в Городском суде Петрозаводска, государственный обвинитель запросил 15 лет колонии для руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, уведомляет "Медиазона".

Напомним, начиная с 2016 года историка преследуют за то, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные - это советские военнопленные, погибшие в финском плену. 

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