Горсуд отменил штраф активисту "Партии мертвых" за фотосессию с плакатом

Горсуд Петербурга отменил постановление Невского суда о назначении штрафа активисту "Партии мертвых" Максиму Евстропову за фотографирование с плакатом против повышения цен на транспорт, сообщает "Апология протеста".

Евстропов был оштрафован за пикет без подачи уведомления по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). 8 декабря 2019 года он пришел на согласованный митинг, но полицейские сочли его плакат оскорбительным и возможности участвовать в акции не дали.

Тогда Евстропов решил встать в малолюдном месте со знакомой, чтобы сфотографироваться с плакатом и разместить фото в интернете. Заметившие это полицейские приняли фотосессию за несогласованный пикет и задержали активистов.

Также за подобную фотосессию Невский суд штрафовал двух активисток Дарью Логвинову и Марию Воногову. Горсуд отменил и эти решения.