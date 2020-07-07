Координатора штаба Навального в Краснодаре обвинили в неуважении к власти из-за ролика про Путина

На координатора краснодарского штаба политика Алексея Навального Льва Гяммера составили протокол о неуважении к власти (ст. 20.1 КоАП) из-за ролика про поправки к Конституции и высказанной в нём критике в адрес Владимира Путина.

Видео появилось в личном YouTube-канале активиста. Претензии правоохранителей вызвали, в частности, заявления Гяммера о политической ситуации в стране, а также высказанная им личностная характеристика президента. В протоколе приводятся цитаты из речи "навальниста": на видео он рассуждает о войне, политических заключенных, заказных убийствах, говорит о "бесконечной лжи" и многом другом.

Копию протокола опубликовал у себя в соцсетях краснодарский штаб оппозиционера. Активисты рассказали, что полиция приходила по адресу, где располагается офис, и требовала, чтобы Гяммер поехал с ними на допрос. После словесной перепалки он согласился. Теперь его ждет суд.